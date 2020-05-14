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Екс-хавбек Манчестер Сіті Фернандес оголосив про завершення кар'єри

18:10 66 Читать на русском
Екс-хавбек Манчестер Сіті Фернандес оголосив про завершення кар'єри
Желсон Фернандес / Wikimedia

Півзахисник франкфуртського Айнтрахта Желсон Фернандес озвучив намір повісити бутси на цвях після завершення сезону.

"Фінал у професіональному футболі. Вдячний Богу за все.

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Для мене привілей і велика удача завершити свій останній сезон із франкфуртським Айнтрахтом. Я пришвидшуватимусь до останньої секунди на всіх тренуваннях і в кожній грі, в якій буду задіяний", – написав хавбек у своєму твіттері.

Желсон Фернандес є уродженцем Кабо-Верде, але виріс у Швейцарії. Саме там він дебютував на професіональному рівні за Сьйон у сезоні 2004/05. Далі в його кар'єрі були Манчестер Сіті, Сент-Етьєн, К'єво, Лестер, Удінезе, лісабонський Спортінг, Фрайбург, Ренн.

Із липня 2017-го Фернандес захищає кольори Айнтрахта та допоміг "орлам" здобути Кубок Німеччини 2017/18.

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