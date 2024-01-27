Лион на своем официальном сайте сообщил о переходе Неманьи Матича из Ренна.

Лион проиграл битву неудачников Ренну и рискует снова оказаться в зоне вылета

Трансфер серба обошелся в 2,6 млн евро. Контракт с Матичем рассчитан до лета 2026 года. Последним его клубом был Ренн, в который Неманья перешел летом 2023-го.

Отметим, что за свою карьеру Матич успел поиграть за Бенфику, Челси, Манчестер Юнайтед и Рому. В текущем сезоне серб провел 19 матчей за Ренн, в которых записал в свой актив 3 ассиста.

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