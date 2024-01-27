Экс-хавбек Манчестер Юнайтед и Челси официально присоединился к кризисному гранду
27 января 13:36 - Читати українською
Сербский опорник Неманья Матич нашел новый клуб во французской Лиге 1.
Лион на своем официальном сайте сообщил о переходе Неманьи Матича из Ренна.
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Трансфер серба обошелся в 2,6 млн евро. Контракт с Матичем рассчитан до лета 2026 года. Последним его клубом был Ренн, в который Неманья перешел летом 2023-го.
Отметим, что за свою карьеру Матич успел поиграть за Бенфику, Челси, Манчестер Юнайтед и Рому. В текущем сезоне серб провел 19 матчей за Ренн, в которых записал в свой актив 3 ассиста.
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