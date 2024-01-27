Лига 1, 19-й тур

Лион – Ренн – 2:3

Голы: Энрике, 58, Ляказетт, 78 – Терье, 22, 42, Дуэ, 36

Лион после серии побед уступил Гавру и снова оказался перед угрозой зоны вылета. Ренн же набрал ход (7 очков в 3 турах), однако пока этого хватает только для середины таблицы.

Лион подписал первого нигерийца в клубной истории, поражающего результативностью – он забивал Заре

Первый тайм превратился в бенефис дуэта Терье-Дуэ. Мартин оформил дубль, а Дезире ассистировал ему и сам отличился роскошным дальним ударом. Ренн расслабился и после перерыва позволил Лиону сократить отставание до минимума. Навыки бомбардира неожиданно прорезались у левого защитника Энрике Силвы, который в свои 29 лет имел всего один гол на взрослом уровне. Бразилец забил сам и отборолся для Ляказетта.

Впрочем, счет 2:3 остался до финального свистка. Лион рискует снова опуститься в зону прямого вылета, а Ренн постепенно приближается к борьбе за еврокубки.

"Змушував м'яч робити надзвичайні речі": штрафні удари Жунінью Пернамбукану як елемент футбольного мистецтва