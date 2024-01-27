Ліон на своєму офіційному сайті повідомив про перехід Неманьї Матіча з Ренна.

Ліон програв битву невдах Ренну і ризикує знову опинитися в зоні вильоту

Трансфер серба обійшовся у 2,6 млн євро. Контракт із Матічем розрахований до літа 2026 року. Останнім його клубом був Ренн, до якого Неманья перейшов улітку 2023-го.

Відзначимо, що за свою кар'єру Матіч встиг пограти за Бенфіку, Челсі, Манчестер Юнайтед та Рому. У поточному сезоні серб провів 19 матчів за Ренн, у яких записав до свого активу 3 асисти.

"Змушував м'яч робити надзвичайні речі": штрафні удари Жунінью Пернамбукану як елемент футбольного мистецтва