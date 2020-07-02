toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Экс-хавбек Ювентуса нуждается в трансплантации печени – Зидан готов помочь

2 июля 19:53 - Читати українською
Экс-хавбек Ювентуса нуждается в трансплантации печени – Зидан готов помочь
Фабиан О'Нил / Imago

Бывший полузащитник итальянских Кальяри, Ювентуса и Перуджи Фабиан О'Нил имеет серьезные проблемы со здоровьем из-за пагубной страсти к алкоголю.

46-летний экс-хавбек сборной Уругвая нуждается в трансплантации печени, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ринкон: Я находился в депрессии, у меня был алкоголизм, а потом встретил Иисуса – сейчас я служу ему

По словам дочери О'Нила, он был госпитализирован в одну из клиник Монтевидео в критическом состоянии. Сейчас бывшему хавбеку лучше и вскоре О'Нил может вернуться домой. Правда, из-за хронических проблем с алкоголем ему нужна пересадка жизненно важной железы.

Окончательно же решить свои проблемы со здоровьем бывшая звезда Серии А может только после полного отказа от употребления алкоголя. Бывшие одноклубники уругвайца вроде Зинедина Зидана уже выразили готовность оплатить ему курс реабилитации.

Напомним, что Фабиан О'Нил является воспитанником Насьоналя. В 1996 году он перебрался в Италию, где защищал цвета Кальяри, туринского Ювентуса и Перуджи.

"Бутылка водки стала моим лучшим другом": откровенная исповедь вице-чемпиона мира об ужасном периоде в Реале

blog_ava
Беланда может принести Динамо кругленькую сумму
06:30
1754
Теги
Мир Ювентус Ювентус Зинедин Зинедин Зидан Кальяри Кальяри Уругвай Уругвай
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
35
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук