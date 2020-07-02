Экс-хавбек Ювентуса нуждается в трансплантации печени – Зидан готов помочь

Бывший полузащитник итальянских Кальяри, Ювентуса и Перуджи Фабиан О'Нил имеет серьезные проблемы со здоровьем из-за пагубной страсти к алкоголю.

46-летний экс-хавбек сборной Уругвая нуждается в трансплантации печени, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По словам дочери О'Нила, он был госпитализирован в одну из клиник Монтевидео в критическом состоянии. Сейчас бывшему хавбеку лучше и вскоре О'Нил может вернуться домой. Правда, из-за хронических проблем с алкоголем ему нужна пересадка жизненно важной железы.

Окончательно же решить свои проблемы со здоровьем бывшая звезда Серии А может только после полного отказа от употребления алкоголя. Бывшие одноклубники уругвайца вроде Зинедина Зидана уже выразили готовность оплатить ему курс реабилитации.

Напомним, что Фабиан О'Нил является воспитанником Насьоналя. В 1996 году он перебрался в Италию, где защищал цвета Кальяри, туринского Ювентуса и Перуджи.

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