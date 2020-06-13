Ринкон: Я находился в депрессии, у меня был алкоголизм, а потом встретил Иисуса – сейчас я служу ему

Бразилец Диого Ринкон, известный по выступлениям в составе киевского Динамо, признался, что сталкивался с серьезными проблемами за пределами поля.

По словам 40-летнего бразильца, который уже завершил карьеру, у него были серьезные проблемы с алкоголем, а также неудачные попытки заняться бизнесом. Когда именно Ринкон оказался в психологической яме – экс-динамовец не уточняет.

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"Я два года находился в депрессии. У меня был алкоголизм, я причинял боль всей своей семье. Но потом я обратился в специальное учреждение и выздоровел. Я встретил Иисуса, и это изменило мою жизнь. Сейчас я служу Иисусу.

Я растратил очень много денег. Вложил в бизнес, в который не смог войти. Это были деньги на ветер, я их, по сути, выбросил. Я не привык к большим деньгам, а потом они внезапно обрушились на меня, словно с неба. Сложно с этим справиться. В футболе тебя постоянно окружают фальшивые друзья, которые хотят только твоих денег. Многие подбирается к тебе ближе, чтобы навредить. Нужно быть осторожным – в определенный момент я убедился в этом", – цитирует Ринкона Noticias Inter со ссылкой на Radio Grenal.

Напомним, бразилец выступал в составе Динамо с 2002-го по 2009 год. Трижды стал чемпионом Украины, а еще 4 раза поднимал над головой национальный Кубок. Всего за период в Украине выиграл 9 трофеев.

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