Екс-хавбек Ювентуса потребує трансплантації печінки – Зідан готовий допомогти

Колишній півзахисник італійських Кальярі, Ювентуса та Перуджі Фабіан О'Ніл має серйозні проблеми зі здоров'ям через згубну пристрасть до алкоголю.

46-річний екс-хавбек збірної Уругваю потребує трансплантації печінки, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За словами доньки О'Ніла, він був госпіталізований до однієї з клінік Монтевідео в критичному стані. Зараз колишньому хавбеку краще й невдовзі О'Ніл може повернутися додому. Щоправда, через хронічні проблеми з алкоголем йому потрібна пересадка життєвоважливої залози.

Остаточно ж вирішити власні проблеми зі здоров'ям колишня зірка Серії А може лише після повної відмови від вживання алкоголю. Колишні одноклубники уругвайця на кшталт Зінедіна Зідана вже висловили готовність оплатити йому курс реабілітації.

Нагадаємо, що Фабіан О'Ніл є вихованцем Насьйоналя. У 1996 році він перебрався до Італії, де захищав кольори Кальярі, туринського Ювентуса та Перуджі.

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