"Бутылка водки стала моим лучшим другом": откровенная исповедь вице-чемпиона мира об ужасном периоде в Реале

Уэсли Снейдер – знаменитый экс-полузащитник Аякса, Реала, Интера и сборной Нидерландов – представляет автобиографию. Отдельные ее отрывки уже доступны широкой общественности – не обошлось без откровенных признаний.

Переход в мадридский Реал – вершина карьеры практически для любого футболиста, ведь кто из профессиональных игроков не мечтал хотя бы раз одеть футболку королевского клуба. Конечно, за исключением воспитанников Барселоны. Впрочем, бывали и случаи, когда после подписания контракта со "сливочными" футболисты, по сути, забывали о своих обязанностях и откровенно пускались берега.

Один из них – Уэсли Снейдер, который стал игроком Реала в 2007 году. Мадридцы выложили Аяксу 27 млн ​​евро (рекордный трансфер амстердамцев на тот момент), но голландец не сумел стать своим в столице Испании. Уже через 2 года его продали в Интер за вдвое меньшую сумму (15 млн евро). Как оказалось, в своих неудачах в Реале полузащитник виноват сам, о чем признался в своей автобиографии. Книга будет представлена ​​27 июня, но некоторые отрывки из нее уже обнародовали нидерландские издания.

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По словам Снейдера, одной из главных его проблем в Испании стало пристрастие к алкоголю, из-за которого один из лидеров сборной Нидерландов впервые потерял семью, расставшись с женой. Впоследствии будет и второй развод, но об этом – чуть позже.

"Спортивный директор Реала Предраг Миятович в аэропорту Амстердама озвучил мне условия, которые предлагают мадридцы. Он показал мне бумажку, на которой была указана сумма 3 млн евро за сезон при 5-летнем контракте", – пишет Снейдер. "Ничего себе, подумал я в тот момент, ведь в Аяксе я заработал только миллион.

Я был молодым, считал себя успешным и получал удовольствие от того, что нахожусь в центре внимания. Для меня не было никаких проблем потратить за ночь несколько тысяч евро – я посещал ночные клубы и мог угощать всех присутствующих. Даже когда я уже был очень пьян, все равно продолжал покупать спиртное. Компанию мне составляли некоторые игроки Реала – чаще всего это был Гути. Алкоголь, куча друзей, популярность, проститутки... Эти регулярные вечеринки с другими женщинами – мое сердце было рядом с женой, а вот тело, к сожалению, нет. Возможно, именно тогда что-то пошло не так. Я оказался слабым человеком, не выдержав бешеной популярности.

Признаюсь, я даже не заметил, что бутылка водки стала моим лучшим другом. А вот наркотиков не употреблял –только алкоголь. Я оказался абсолютно один – жена ушла и забрала сына Джесси, которого я видел крайне редко. Я думал, что никто не заметит моих похождений, ведь каждое утро спокойно просыпался и ехал на тренировку, будто ничего и не было.

Конечно, это повлияло на мою форму, но в тот момент я не чувствовал этого – мне казалось, что алкоголь никак не влияет. Это была иллюзия – понятно, что я серьезно сдал. Меня спасала только техника и футбольный интеллект, ведь тренировки давались все труднее и труднее. Я в буквальном смысле прятался от тренера, наивно полагая, что никто этого не заметит.

В то же время считаю, что в Реале играл достаточно хорошо. Хотя многие говорили, что я мог дать клубу куда больше. Те же ван Нистелрой и Роббен неоднократно просили меня прекратить употреблять алкоголь и взяться за голову, но, к сожалению, не получилось. Мое отношение к футболу не соответствовало статусу игрока Реала.

Кроме алкоголя, еще в Нидерландах я чувствовал серьезную страсть к азартным играм. Однажды Патрик Клюйверт проиграл мне 30 тысяч евро за несколько часов, но я ему простил этот долг.

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Впоследствии я столкнулся с похожими проблемами, когда признался второй жене о проблемах с алкоголем и супружеской верностью. Она бросила меня и переехала в США. До сих пор чувствую вину, ведь это была женщина моей мечты. Она доверяла мне, зная о моих похождениях. Не раз она спрашивала, чего мне не хватает. Почему я так поступил с ней? Не знаю, но боль пришла позже, ведь я разрушил прекрасную семью", – цитирует голландца Mirror.

Кроме того, как признался голландец, он не хотел участвовать в чемпионате Европы-2012, который завершился для "оранжевых" провалом в виде вылета на групповой стадии.

"Два года до этого – на ЧМ-2010 – у нас была настоящая команда единомышленников. Мы сумели дойти до финала и остановились в шаге от звания чемпионов мира. А вот во время Евро (которое проходило в Украине и Польше – прим.) все пошло не так. Игроки жаловались друг на друга, в коллективе не было никакого единства, зато было много эгоистов. Признаюсь, я даже не хотел играть на том турнире, хотя выступать за сборную – честь для меня", – говорится в одном из отрывков автобиографии, опубликованном Hln.be.

Заметим, после двух лет в Реале Снейдер перебрался в ряды Интера, с которым выиграл Лигу чемпионов 2009/10 и завоевал Скудетто. Также 36-летний голландец поиграл за Аякс, Ниццу, Галатасарай и Аль-Гарафу. В составе сборной Нидерландов стал серебряным призером чемпионата мира-2010 и завоевал бронзу ЧМ-2014. Завершил карьеру в 2019 году.

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