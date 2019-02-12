Экс-хавбек Германии Хитцльшпергер, который признался в нетрадиционной ориентации, стал спортивным директором Штутгарта

Бывший хавбек сборной Германии Томас Хитцльшпергер сменил должность в клубной структуре Штутгарта.

Бывший футболист сборной Германии Томас Хитцльшпергер занял пост спортивного директора Штутгарта, сообщает сайт клуба.

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Ранее эту должность занимал Михаэль Решке, которого по итогам заседания руководства клуба отправили в отставку. Напомним, Хитцльшпергер известен тем, что после завершения карьеры признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Штутгарт после 21 тура Бундеслиги в активе лишь 15 очков и находится на 16 месте в турнирной таблице.

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