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Экс-хавбек Германии Хитцльшпергер, который признался в нетрадиционной ориентации, стал спортивным директором Штутгарта

12 февраля 18:12 78 Читати українською
Экс-хавбек Германии Хитцльшпергер, который признался в нетрадиционной ориентации, стал спортивным директором Штутгарта
Томас Хитцльшпергер / Фото: соцсети

Бывший хавбек сборной Германии Томас Хитцльшпергер сменил должность в клубной структуре Штутгарта.

Бывший футболист сборной Германии Томас Хитцльшпергер занял пост спортивного директора Штутгарта, сообщает сайт клуба.

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Ранее эту должность занимал Михаэль Решке, которого по итогам заседания руководства клуба отправили в отставку. Напомним, Хитцльшпергер известен тем, что после завершения карьеры признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Штутгарт после 21 тура Бундеслиги в активе лишь 15 очков и находится на 16 месте в турнирной таблице.

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Теги
Германия Томас Хитцльшпергер Томас Хитцльшпергер Штутгарт Штутгарт
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