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Екс-хавбек Німеччини Хітцльшпергер, який зізнався у нетрадиційній орієнтації, став спортивним директором Штутгарта

12 лютого 18:12 279 Читать на русском
Екс-хавбек Німеччини Хітцльшпергер, який зізнався у нетрадиційній орієнтації, став спортивним директором Штутгарта
Томас Хітцльшпергер / Фото: соцмережі

Колишній хавбек збірної Німеччини Томас Хітцльшпергер змінив посаду у клубній структурі Штутгарта.

Колишній футболіст збірної Німеччини Томас Хітцльшпергер зайняв пост спортивного директора Штутгарта, повідомляє сайт клубу.

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Раніше цю посаду обіймав Міхаель Решке, якого за підсумками засідання керівництва клубу відправили у відставку. Нагадаємо, Хітцльшпергер відомий тим, що після завершення кар'єри зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Штутгарт після 21 туру Бундесліги має в активі лише 15 очок та перебуває на 16 місці у турнірній таблиці.

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Теги
Німеччина Томас Хітцльшпергер Томас Хітцльшпергер Штутгарт Штутгарт
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