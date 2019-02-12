ПСЖ без Неймара проти феєричного МЮ Сульшера та битва рівних суперників у Римі – анонс перших матчів 1/8 фіналу ЛЧ

"Футбол 24" анонсує матчі вівторка 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у яких Манчестер Юнайтед приймає ПСЖ, а Порту гостює в Роми.

Манчестер Юнайтед – Парі Сен-Жермен

12 лютого, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

У грудні після жеребкування 1/8 фіналу прокотилася хвиля насмішок щодо шансів Манчестер Юнайтед у цій парі, хоча обидві команди без проблем пройшли груповий раунд. ПСЖ відводили роль явного фаворита, а можливі сенсаційні варіанти на користь "дияволів" шукали з мікроскопом. Наскільки ж все відтоді змінилося – англійський гранд повністю оновив обличчя, а ПСЖ втратив ключових виконавців.

Уле Гуннар Сульшер зайняв місце Жозе Моурінью, знайшов підхід до футболістів поза полем і зробив ставку на їхні сильні сторони в грі. Склад Юнайтед з новим тренером майже не змінився, однак команда виграла 10 з 11 матчів під керівництвом норвежця та застрибнула в топ-4 АПЛ. Звичайно, МЮ зараз не виглядає машиною для перемог, але й від боягузливої осінньої гри та незадоволених виконавців не залишилося сліду.

Парі Сен-Жермен за цей період навпаки ослаб. Річ не в першій поразці в чемпіонаті, чи несподіваному вильоті з Кубка ліги – парижани втратили двох лідерів. У січні знову травмували Неймара, а цього вікенду зазнав пошкодження Едінсон Кавані. Весь бомбардирський обов'язок впав на плечі Кіліана Мбаппе. Просяде й творча робота на полі, адже Неймар забезпечував відмінний рух м'яча з глибини.

ПСЖ досі варто сприймати фаворитом пари, але в домашньому поєдинку Манчестер Юнайтед не програє. Уле Гуннар Сульшер не повинен відмовитися від сміливого футболу, Томас Тухель також, що обіцяє результативний матч на Олд Траффорд. Прогноз – гольова нічия 2:2.

Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодець

Травмовані: Дарміан, Валенсія – Неймар, Кавані, Меньє

Орієнтовні склади

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Лінделеф, Джонс, Шоу – Еррера, Матіч, Погба – Лінгард, Рашфорд, Марсьяль.

Парі Сен-Жермен: Буффон – Керер, Сілва, Кімпембе – Алвес, Маркіньос, Верратті, Ді Марія, Бернат – Дракслер, Мбаппе.

Рома – Порту

12 лютого, 22:00. Рим, Олімпіко

Телетрансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Рома у кризі, однак жереб подарував їм найлегшого з можливих суперників у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Статус півфіналіста попереднього розіграшу не дає італійській команді жодних переваг – зараз шанси Порту на вихід у чвертьфінал не набагато гірші. Протистояння викликає найменший глядацький інтерес на цій стадії турніру.

"Вовки" йдуть на 6 місці в Серії А, демонструючи відверто посередній футбол. Січневі 1:7 в Кубку Італії від Фіорентини не витримують жодної критики, як і 3:3 в чемпіонаті з Аталантою. Ейсебіо Ді Франческо не хоче подавати у відставку, однак все йде саме до цього. Діяльність Мончі в Римі викликає не менше запитань. Врятувати їх може повторний дальній прохід у Лізі чемпіонів. Потрібні прихильність жеребу та удача – поки що все це є, інакше Рома не вийшла б і в плей-офф єврокубка.

Порту не програє в чемпіонаті з жовтня, але дві нічиї в останніх турах поставили лідерство Прімейри під загрозу – лише одне очко переваги над конкурентами. "Дракони" без проблем пройшли найслабшу групу Ліги чемпіонів, а тепер повинні нав'язати боротьбу за потрапляння в наступний раунд. Вони ніколи не програвали Ромі в єврокубках. Завадити успіху може відсутність двох важливих гравців атаки: травмованого Марега та дискваліфікованого Корони.

Прогноз на римський поєдинок – 3:1 на користь господарів.

Дискваліфіковані: немає – Корона

Травмовані: Шик, Перотті, Ольсен (під питанням), Ундер – Марега

Орієнтовні склади

Рома: Міранте – Флоренці, Фасіо, Манолас, Коларов – Крістанте, де Россі – Дзаньйоло, Пеллегріні, Ель-Шаараві – Джеко.

Порту: Касільяс – Мілітау, Феліпе, Пепе, Теллес – Еррера, Данілу, Торрес – Отавінью, Тікінью, Браїмі.