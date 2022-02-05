Полузащитник Денис Дедечко подписал контракт с Трансом, сообщает официальный сайт эстонского клуба.

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34-летний украинец перебрался к представителю Высшей лиги Эстонии в статусе свободного агента. Об условиях и сроках контракта не сообщается, однако Transfermarkt отмечает, что Денис будет выступать за команду из Нарвы до 31 декабря 2022 года.

Напомним, Дедечко начал профессиональную карьеру в Динамо в 2004 году. За главную команду киевлян дебютировал 25 мая 2005 года в матче против Волыни. В Украине успел также поиграть за Нефтяник, Кривбасс, Ворсклу, Александрию (дважды). Есть у него и опыт выступлений за границей (российские Луч-Энергия, Амкар, Краснодар, СКА-Хабаровск, армянские Арарат и Ноа).

В текущем сезоне провел за ереванский клуб 13 матчей, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.

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