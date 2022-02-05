Півзахисник Денис Дедечко підписав контракт з Трансом, повідомляє офіційний сайт естонського клубу.

Вихованець Динамо може повернутися у чемпіонат Білорусі

34-річний українець перебрався до представника Вищої ліги Естонії у статусі вільного агента. Про умови та терміни контракт не повідомляєть, однак Transfermarkt зазначає, що Денис виступатиме за команду з Нарви до 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Дедечко розпочав професіональну кар'єру в Динамо у 2004 році. За головну команду киян дебютував 25 травня 2005 року у матчі проти Волині. В Україні встиг також пограти за Нафтовик, Кривбас, Ворсклу, Олександрію (двічі). Є у нього і досвід виступів за кордоном (російські Луч-Енергія, Амкар, Краснодар, СКА-Хабаровськ, вірменські Арарат і Ноа).

У поточному сезоні провів за єреванський клуб 13 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 125 тисяч євро.

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