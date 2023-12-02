"Тогда было очень много качественных легионеров в команде: Мбокани, Ленс, Велозу, Вида. Среди украинцев выделялись Ярмоленко, Хачериди, Макаренко, Рыбалка. Номером один для меня был Ярмоленко. Он был лидером, на которого многие хотели быть похожим. Тем более Ярмоленко, в отличие от легионеров, которых привозили на большие контракты, реально прошел большой путь в Динамо и своим трудом заслужил собственный статус.

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Я хорошо общался с Жуниором Мораесом и Видой, которые немного понимали украинский язык. Они мне всегда помогали, как молодому футболисту, и относились с теплотой. Очень хорошие люди и большие профессионалы.

Кто мог дать самый большой нагоняй? Пожалуй, Висенте Гомес. Он был очень требовательным. Мог как напихать, так и похвалить. Тренер он просто невероятный. Да и человек хороший. Он силен в аналитике, понимании игры, умении настроить коллектив. Этот человек дал мне многое.

А насчет дисциплины и опозданий... Лично я не опаздывал. За другими также такого не помню. Единственное, Хачериди любил прямо перед отъездом или перед самым началом теории прийти. Как-то мы в Лиссабоне должны были отправляться от отеля на игру с Бенфикой в Лиге чемпионов. Так вот Хачериди пришел к автобусу только за 30 секунд до отъезда на стадион.

У нас были нормальные рабочие отношения с Ребровым. Не могу сказать, что мы много общались, однако перед играми Ребров подзывал меня к себе и успокаивал, потому что волнение было большим. Когда выходил играть за первую команду рядом с такими игроками, как тот же Ярмоленко, Александр Шовковский, то сердце из груди выскакивало. Я к Реброву отношусь положительно. Замечательный тренер. Он все выиграл в Украине и построил Динамо, которое тогда было сильнее очень мощного Шахтера", – сказал Ореховский в интервью Українському футболу.

Напомним, Павел находился на контракте в Динамо с 2015 по 2019 годы (1 гол и 2 ассиста в 7 матчах за главную команду).

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