"Такое приглашение от Украины может быть раз в 1000 лет": хавбек европейской сборной ожидает вызова от Реброва
Полузащитник Полесья Эмиль Мустафаев признался, что мечтает сыграть за национальную сборную Украины.
– В свое время ты принял предложение выступать на молодежном уровне за Азербайджан. Не жалеешь о своем решении?
– Я мечтал играть за Азербайджан, потому что мой отец очень этого хотел. Когда меня приглашал Руслан Петрович (в молодежную сборную Украины, – прим.), я уже был заигран. Было бы неправильно перепрыгивать из одной сборной в другую.
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– От национальной сборной не было приглашений? Было общение с федерацией?
– Общались, пока еще был в Александрии. Сейчас все тихо.
– В твоей истории со сборной Украины рано ставить точку?
– Приглашение в национальную сборную Украины может быть раз в тысячу лет. Отказываться точно не стану. Я здесь вырос и стал тем, кем я являюсь сейчас, – сказал Мустафаев в интервью Українському футболу.
Напомним, 22-летний хавбек начал профессиональную карьеру в Александрии в 2018 году. В июле 2023-го перебрался в Полесье в статусе свободного агента (гол + ассист в 10 матчах). В ноябре 2021-го дебютировал за молодежку Азербайджана.
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