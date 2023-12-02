– В свое время ты принял предложение выступать на молодежном уровне за Азербайджан. Не жалеешь о своем решении?

– Я мечтал играть за Азербайджан, потому что мой отец очень этого хотел. Когда меня приглашал Руслан Петрович (в молодежную сборную Украины, – прим.), я уже был заигран. Было бы неправильно перепрыгивать из одной сборной в другую.

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– От национальной сборной не было приглашений? Было общение с федерацией?

– Общались, пока еще был в Александрии. Сейчас все тихо.

– В твоей истории со сборной Украины рано ставить точку?

– Приглашение в национальную сборную Украины может быть раз в тысячу лет. Отказываться точно не стану. Я здесь вырос и стал тем, кем я являюсь сейчас, – сказал Мустафаев в интервью Українському футболу.

Напомним, 22-летний хавбек начал профессиональную карьеру в Александрии в 2018 году. В июле 2023-го перебрался в Полесье в статусе свободного агента (гол + ассист в 10 матчах). В ноябре 2021-го дебютировал за молодежку Азербайджана.

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