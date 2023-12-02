"Тоді було дуже багато якісних легіонерів в команді: Мбокані, Ленс, Велозу, Віда. Серед українців виділялися Ярмоленко, Хачеріді, Макаренко, Рибалка. Номером один для мене був Ярмоленко. Він був лідером, на якого багато хто хотів бути схожим. Тим більше Ярмоленко, на відміну від легіонерів, яких привозили на великі контракти, реально пройшов великий шлях у Динамо та своєю працею заслужив власний статус.

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Я добре спілкувався із Жуніором Мораєсом та Відою, які трішки розуміли українську мову. Вони мені завжди допомагали, як молодому футболісту, та ставилися із теплотою. Дуже хороші люди та великі професіонали.

Хто міг дати найбільший наганяй? Мабуть, Вісенте Гомес. Він був дуже вимогливим. Міг як напхати, так і похвалити. Тренер він просто неймовірний. Та і людина хороша. Він сильний в аналітиці, розумінні гри, вмінні налаштувати колектив. Ця людина дала мені багато.

А щодо дисципліни і запізнень... Особисто я не спізнювався. За іншими також такого не пам'ятаю. Єдине, Хачеріді любив прямо перед від'їздом чи перед самим початком теорії прийти. Якось ми в Лісабоні повинні були вирушати від готелю на гру із Бенфікою у Лізі чемпіонів. Так от Хачеріді прийшов до автобуса лише за 30 секунд до від'їзду на стадіон.

У нас були нормальні робочі відносини з Ребровим. Не можу сказати, що ми багато спілкувалися, однак перед іграми Ребров підкликав мене до себе та заспокоював, бо хвилювання було великим. Коли виходив грати за першу команду поряд із такими гравцями, як той же Ярмоленко, Олександр Шовковський, то серце з грудей вискакувало. Я до Реброва ставлюся позитивно. Чудовий тренер. Він усе виграв в Україні та побудував Динамо, яке тоді було сильніше за дуже потужний Шахтар", – сказав Оріховський в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Павло перебував на контракті в Динамо з 2015 по 2019 роки (1 гол і 2 асисти в 7 матчах за головну команду).

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