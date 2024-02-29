Прошлым летом Роде объявил, что завершит игровую карьеру по окончании сезона 2023/24. В минувший четверг он получил серьёзную травму в матче Лиги конференций с Унионом (1:2).

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"В течение последних трех месяцев я боролся с болью в колене. Поэтому после нового повреждения я прошел обследование, чтобы определить состояние своего колена. Результат был очень удручающим и требовал определенного времени для выяснения всех возможных случаев и вариантов лечения. Я решился на артроскопию, которая, с одной стороны, должна устранить симптомы, а с другой стороны дать окончательную ясность относительно состояния моего колена", – цитирует Kicker Роде.

Даже если реабилитация пройдёт хорошо, Себастиан в лучшем случае восстановится к самому концу сезона. "Тем не менее, я снова отдам всё, чтобы попрощаться с болельщиками на поле в последнем матче сезона", – заявил полузащитник, который в этом сезоне провёл только 10 матчей во всех турнирах.

В своё время Роде успел поиграть за Баварию и сборную Германии.

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