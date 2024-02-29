Екс-хавбек Баварії ризикує достроково завершити кар'єру – він поставив перед собою останню мету
Опорний півзахисник Айнтрахта Себастіан Роде отримав травму, через яку може достроково завершити кар'єру.
Минулого літа Роде оголосив, що завершить ігрову кар'єру після закінчення сезону 2023/24. Минулого четверга він отримав серйозну травму в матчі Ліги конференцій з Уніоном (1:2).
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"Протягом останніх трьох місяців я боровся з болем у коліні. Тому після нового пошкодження я пройшов обстеження, щоб визначити стан свого коліна. Результат був дуже гнітючим і вимагав певного часу для з'ясування всіх можливих випадків і варіантів лікування. Я зважився на артроскопію, яка, з одного боку, повинна усунути симптоми, а з іншого боку має дати остаточну ясність щодо стану мого коліна", – цитує Kicker Роде.
Навіть якщо реабілітація пройде добре, Себастіан у кращому випадку відновиться до самого кінця сезону. "Тим не менш, я знову віддам усе, щоб попрощатися з уболівальниками на полі в останньому матчі сезону", – заявив півзахисник, який цього сезону провів лише 10 матчів у всіх турнірах.
Свого часу Роде встиг пограти за Баварію і збірну Німеччини.
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