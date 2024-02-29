Минулого літа Роде оголосив, що завершить ігрову кар'єру після закінчення сезону 2023/24. Минулого четверга він отримав серйозну травму в матчі Ліги конференцій з Уніоном (1:2).

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"Протягом останніх трьох місяців я боровся з болем у коліні. Тому після нового пошкодження я пройшов обстеження, щоб визначити стан свого коліна. Результат був дуже гнітючим і вимагав певного часу для з'ясування всіх можливих випадків і варіантів лікування. Я зважився на артроскопію, яка, з одного боку, повинна усунути симптоми, а з іншого боку має дати остаточну ясність щодо стану мого коліна", – цитує Kicker Роде.

Навіть якщо реабілітація пройде добре, Себастіан у кращому випадку відновиться до самого кінця сезону. "Тим не менш, я знову віддам усе, щоб попрощатися з уболівальниками на полі в останньому матчі сезону", – заявив півзахисник, який цього сезону провів лише 10 матчів у всіх турнірах.

Свого часу Роде встиг пограти за Баварію і збірну Німеччини.

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