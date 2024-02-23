В четверг состоялись повторные матчи за выход в 1/8 финала третьего по силе евротурнира. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Лига конференций, ответные матчи за выход в 1/8 финала

Легия – Мольде – 0:3 (первый матч – 2:3)

Голы: Гульбрандсен, 2, 67, Гестад, 21

Айнтрахт – Унион Сент-Жилуаз – 1:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Дина Эбимбе, 88 – Пуэртас, 47, Экерт, 80

Слован – Штурм Грац – 0:1 (первый матч – 1:4)

Гол: Бирет, 52

Удаление: Блекман, 90+3 (Слован, красная карточка)

Ференцварош – Олимпиакос – 0:1 (первый матч – 0:1)

Гол: Эль Кааби, 43 (п.)

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Легия на своем поле была разгромлена Мольде. В Норвегии поляки сумели забить два гола, пропустив на один больше, поэтому надеялись взять реванш в Варшаве. Однако, не так случилось, как хотелось: экс-команда Игоря Харатина еще до перерыва "глотнула" два гола, а после отдыха потеряла любые шансы на положительный результат. Норвежцы довольно неожиданно с общим счетом 6:2 идут дальше.

Айнтрахт сенсационно вылетел от Униона Сент-Жилуаза. В первом матче в Бельгии команды расписали боевую ничью, поэтому "орлы" имели отличный шанс продолжить себе евровесну на глазах собственных болельщиков. Первый тайм прошел без голов, а сразу после перерыва гости шокировали немцев. В конце встречи Унион сделал счет более убедительным, но Айнтрахт сумел закрутить интригу за 2 минуты до завершения основного времени. Чуда, однако, не произошло – бельгийцы выстояли и вышли в 1/8 финала турнира.

Слован бесславно завершил выступления в Лиге конференций, минимально уступив Штурму. Австрийцы дома разбили братиславцев со счетом 4:1, поэтому на ответный матч ехали без особых нервов. Одного гола в начале второго тайма вполне хватило, чтобы обеспечить себе общую победу. Форвард Динамо Жерсон Родригес, выступающий за Слован на правах аренды, не сумел хоть как-то подсластить горечь поражения (в первой встрече именно люксембуржец забил единственный мяч).

В еще одном матче Олимпиакос повторил результат первого матча с Ференцварошем, минимально одолев венгров. Судьбу встречи решил пенальти в конце первого тайма. Греки идут дальше.

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