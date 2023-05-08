Таджикистан, Суперкубок

Истиклол – Равшан – 0:1

Гол: Сафаров, 7

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В четырнадцатом по счету розыгрыше Суперкубка Табжикистана Равшан минимально одолел Истиклол. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в начале встречи. Одним из героев поединка стал украинский голкипер Евгений Гриценко, который сумел удержать свои ворота на замке. Более того, нашего соотечественника признали лучшим игроком встречи и вручили индивидуальную награду.

"Спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом! Слава Украине! P.S. Дедушка – это для тебя", – написал Гриценко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 28-летний голкипер – воспитанник Шахтера, однако за главную команду не провел ни одного матча. Выступал за дубль и отправлялся в аренду в Мариуполь. 7 ноября 2022 года перешел в армянский Ван, а с февраля 2023-го выступает за Равшан. Его контракт с таджикским клубом действует до 31 декабря. Transfermarkt оценивает игрока в 75 тысяч евро.

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