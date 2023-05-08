Таджикистан, Суперкубок

Істіклол – Равшан – 0:1

Гол: Сафаров, 7

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У чотирнадцятому за ліком розіграші Суперкубка Табжикистану Равшан мінімально здолав Істіклол. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий на початку зустрічі. Одним з героїв поєдинку став український голкіпер Євген Гриценко, який зумів втримати свої ворота на замку. Більше того, нашого співвітчизника визнали найкращим гравцем зустрічі і вручили індивідуальну нагороду.

"Дякую ЗСУ за можливість займатися улюбленою справою! Слава Україні! P.S. Дідусю – це для тебе", – написав Гриценко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 28-річний голкіпер – вихованець Шахтаря, однак за головну команду не провів жодного матчу. Виступав за дубль і відправлявся в оренду у Маріуполь. 7 листопада 2022 року перейшов у вірменський Ван, а з лютого 2023-го виступає за Равшан. Його контракт з таджицьким клубом чинний до 31 грудня. Transfermarkt оцінює гравця у 75 тисяч євро.

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