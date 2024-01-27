Украинский защитник венгерского МТК Юрий Матвиив может продолжить карьеру в Рухе, сообщает Sport.ua.

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19-летний центральный защитник сейчас находится в лагере львовян в Турции на просмотре. Накануне он принял участие в товарищеском матче против словенского Домжале, в котором Рух уступил со счетом 2:3.

Напомним, Матвиив – уроженец Тернополя. На юношеском уровне выступал за Львов и Шахтер (в сезоне 2022/23 провел 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА). После полномасштабного вторжения уехал в Венгрию, где играл сначала за юношескую, а затем вторую команду МТК (Будапешт). Имеет в своем активе два матча в составе сборной Украины U-16.

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