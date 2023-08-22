Евгений Хачериди, Денис Гармаш, Юрий Панькив, Сергей Полытило, Владимир Лысенко и Алексей Дитятьев начали обучение на лицензию В. Об этом в соцсетях сообщил инструктор УЕФА Вадим Лазоренко.

Экс-звезды Динамо, Шахтера и сборной Украины получили тренерские лицензии

Некоторые из упомянутых имен продолжают выступления на профессиональном уровне, но уже думают о будущем. Тренерский диплом категории В дает право работать главным тренером любительских команд, а также ассистентом в командах Первой и Второй лиг. Далее следуют уровни A и самый высокий – Pro.

"Как показывает опыт, не каждый выдающийся игрок становится хорошим тренером. Эта профессия нуждается в глубоком погружении и постоянном совершенствовании своих навыков. В футболе, как и в жизни, все меняется и эволюционировать нужно постоянно, на старом багаже далеко не уедешь!" – предупредил новых подопечных Лазоренко.

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