В поединке Гленторан – Дангэннон Свифтс (2:0) голкипер гостей Рой Кэрролл привез унизительный гол.

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Вратарь покинул пределы штрафной, чтобы выбить мяч головой, и получил в ответ удар этой же частью тела от игрока соперника. Автор гола находился у центрального круга, однако это не помешало мячу залететь в ворота.

Напомним, Рой Кэрролл известен своей игрой за Манчестер Юнайтед в 2001-2005 годах.

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