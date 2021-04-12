Экс-голкипер Манчестер Юнайтед сконфузился, пропустив после удара головой почти с центра поля
20:54 - Читати українською
Курьезный гол был забит в чемпионате Северной Ирландии.
В поединке Гленторан – Дангэннон Свифтс (2:0) голкипер гостей Рой Кэрролл привез унизительный гол.
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Вратарь покинул пределы штрафной, чтобы выбить мяч головой, и получил в ответ удар этой же частью тела от игрока соперника. Автор гола находился у центрального круга, однако это не помешало мячу залететь в ворота.
Напомним, Рой Кэрролл известен своей игрой за Манчестер Юнайтед в 2001-2005 годах.
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