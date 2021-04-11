Когда игрок понял, что совершил ошибку, было уже слишком поздно.

В поединке 9-го тура корейского чемпионата Соннам уверенно одолел Гвангю (2:0) благодаря дублю Фейсала Мулича, который стал героем курьезного эпизода.

"Тебя не интересует, что я говорю?" – тренер Милана рассказал детали скандального удаления Ибрагимовича

После второго гола сербский нападающий снял футболку, забыв, что у него уже была желтая карточка. Выражение лица бомбардира свидетельствовало, что игрок понял свой фейл, но от удаления это его не спасло.

Команда Мулича все же смогла удержать гандикап и победила.

Неймар очередной выходкой настроил против себя игроков ПСЖ – отношения с Мбаппе ухудшились