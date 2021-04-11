Сербский форвард получил вторую желтую карточку за снятую футболку после гола – видео курьезного удаления
00:40 - Читати українською
Когда игрок понял, что совершил ошибку, было уже слишком поздно.
В поединке 9-го тура корейского чемпионата Соннам уверенно одолел Гвангю (2:0) благодаря дублю Фейсала Мулича, который стал героем курьезного эпизода.
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После второго гола сербский нападающий снял футболку, забыв, что у него уже была желтая карточка. Выражение лица бомбардира свидетельствовало, что игрок понял свой фейл, но от удаления это его не спасло.
Команда Мулича все же смогла удержать гандикап и победила.
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