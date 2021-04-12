У поєдинку Гленторан – Дангеннон Свіфтс (2:0) голкіпер гостей Рой Керролл привіз принизливий гол.

Сербський форвард отримав другу жовту картку за зняту футболку після гола – відео курйозного вилучення

Воротар покинув межі штрафного майданчика, щоб вибити м'яч головою, і отримав у відповідь удар цією ж частиною тіла від гравця суперника. Автор гола перебував біля центрального кола, проте це не завадило м'ячу залетіти у ворота.

Нагадаємо, Рой Керролл відомий своєю грою за Манчестер Юнайтед у 2001-2005 роках.

Клопп замість Зізу: товариш Мессі, який будував Суецький канал, запускає Мадрид 3.0 – сигнал для Роналду і ще двох зірок