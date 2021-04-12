Екс-голкіпер Манчестер Юнайтед осоромився, пропустивши після удару головою майже з центру поля
20:53 - Читать на русском
Курйозний гол був забитий у чемпіонаті Північної Ірландії.
У поєдинку Гленторан – Дангеннон Свіфтс (2:0) голкіпер гостей Рой Керролл привіз принизливий гол.
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Воротар покинув межі штрафного майданчика, щоб вибити м'яч головою, і отримав у відповідь удар цією ж частиною тіла від гравця суперника. Автор гола перебував біля центрального кола, проте це не завадило м'ячу залетіти у ворота.
Нагадаємо, Рой Керролл відомий своєю грою за Манчестер Юнайтед у 2001-2005 роках.
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