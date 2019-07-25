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Экс-голкипер Карпат Пеньков станет игроком Олимпика, – СМИ

00:25 4 Читати українською
Экс-голкипер Карпат Пеньков станет игроком Олимпика, – СМИ
Герман Пеньков / Карпаты

Украинский голкипер Герман Пеньков находится в поисках нового клуба.

25-летний вратарь Герман Пеньков подпишет контракт с Олимпиком, сообщает Footboom.com. Дончане получат Пенькова бесплатно, ведь недавно вратарь прекратил сотрудничество с Карпатами.

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К слову, Пеньков перешел в Карпаты летом прошлого года из Стали, подписав двухлетний контракт, однако с тех пор сыграл за "львов" всего 2 поединка.

Олимпик заявил на сезон всего 15 игроков

Напомним, в прошлом сезоне Олимпик не пробился в верхнюю шестерку УПЛ. Участие команды в сезоне 2019/2020 было под вопросом из-за дисквалификации молодежной и юношеской команды.

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Карпаты Карпаты Олимпик Олимпик Трансферы Герман Пеньков Герман Пеньков Трансферы чемпионата Украины
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