Экс-голкипер Карпат Пеньков станет игроком Олимпика, – СМИ

Лига чемпионов — 24 июль 308
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ЛЧ 2019/20: Зубков ассистом помог Ференцварошу одержать победу, Селтик Шведа разгромил команду украинского тренера
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"У них надо спросить, почему так случилось", – Шаран обвинил Суркиса и агентов в срыве трансфера АлибековаУкраина — 24 июль 322
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Динамо – Брюгге: Хацкевич оценил уровень соперника в квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов — 24 июль 396
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Сухоцкий помог Словану победить Фероникели во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2019/20Лига Европы — 24 июль 84
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Хачериди покинул ПАОКМир — 24 июль 565