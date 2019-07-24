Пидкивка официально вернулся в Карпаты

24-летний голкипер Роман Пидкивка снова стал игроком Карпат.

Львовский клуб подписал контракт с Романом Пидкивкой, сообщает официальный сайт Карпат. Срок действия соглашения и другие детали перехода не разглашаются.

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Голкипер готовился вместе с командой Чижевского к новому сезону и участвовал в товарищеских матчах. Заметим, что ранее львовяне арендовали у Шахтера Олега Кудрика.

Напомним, Пидкивка – воспитанник Карпат. Зимой этого года 24-летний голкипер покинул "львов" и перебрался в Арсенал-Киев, где сыграл 14 матчей, пропустил 22 гола и трижды отстоял "на ноль".

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