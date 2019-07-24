Пидкивка официально вернулся в Карпаты

Лига чемпионов — 17:00 104
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Динамо – Брюгге: известны дата и время начала матча квалификации Лиги чемпионов
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Бавария готовит "бомбу": Сане держит в напряжении, на горизонте Бекхэм и минус 100 млн, получены положительные сигналыГермания — 13:12 598
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Динамо – Шахтер: стало известно, кто будет обслуживать матч за Суперкубок УкраиныСуперкубок Украины — 12:50 268
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Бавария – Милан: активный прессинг Мюнхена, Ковач доволен экспериментами, досадная травма лучшего из "россонери"Мир — 09:04 359
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Реал – Арсенал: проблемный Бейл забил и спас, героя матча унесли на носилках, Зидан и конкуренты не дают шанса ЛунинуМир — 06:29 1445