Екс-голкіпер Карпат Пеньков стане гравцем Олімпіка, – ЗМІ

Ліга чемпіонів — 24 лип 2305
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ЛЧ 2019/20: Зубков асистом допоміг Ференцварошу здобути перемогу, Селтік Шведа розгромив команду українського тренера
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"У них треба запитати, чому так трапилося", – Шаран звинуватив Суркіса та агентів у зриві трансферу АлібековаУкраїна — 24 лип 2594
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Динамо – Брюгге: Хацкевич оцінив рівень суперника у кваліфікації Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 24 лип 1032
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Сухоцький допоміг Словану перемогти Феронікелі у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 24 лип 797
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Хачеріді покинув ПАОКСвіт — 24 лип 4574