Екс-голкіпер Карпат Пеньков стане гравцем Олімпіка, – ЗМІ

Український голкіпер Герман Пеньков перебуває у пошуках нового клубу.

25-річний воротар Герман Пеньков підпише контракт з Олімпіком, повідомляє Footboom.com. Донечани отримають Пенькова безкоштовно, адже нещодавно воротар припинив співпрацю з Карпатами.

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До слова, Пеньков перейшов у Карпати влітку минулого року зі Сталі, підписавши дворічний контракт, однак відтоді зіграв за "левів" всього 2 поєдинки.

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Нагадаємо, у минулому сезоні Олімпік не пробився до верхньої шістки УПЛ. Участь команди у сезоні 2019/2020 була під питанням через дискваліфікацію молодіжної та юнацької команди.