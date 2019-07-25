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Екс-голкіпер Карпат Пеньков стане гравцем Олімпіка, – ЗМІ

00:25 145 Читать на русском
Екс-голкіпер Карпат Пеньков стане гравцем Олімпіка, – ЗМІ
Герман Пеньков / Карпати

Український голкіпер Герман Пеньков перебуває у пошуках нового клубу.

25-річний воротар Герман Пеньков підпише контракт з Олімпіком, повідомляє Footboom.com. Донечани отримають Пенькова безкоштовно, адже нещодавно воротар припинив співпрацю з Карпатами.

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До слова, Пеньков перейшов у Карпати влітку минулого року зі Сталі, підписавши дворічний контракт, однак відтоді зіграв за "левів" всього 2 поєдинки.

Олімпік заявив на сезон лише 15 гравців

Нагадаємо, у минулому сезоні Олімпік не пробився до верхньої шістки УПЛ. Участь команди у сезоні 2019/2020 була під питанням через дискваліфікацію молодіжної та юнацької команди.

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Теги
Карпати Карпати Олімпік Олімпік Трансфери Герман Пеньков Герман Пеньков Трансфери чемпіонату України
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