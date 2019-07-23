Олимпик заявил на сезон всего 15 игроков

Донецкий Олимпик заявил лишь одного форварда на сезон УПЛ.

Олимпик подал заявку на сезон УПЛ, в которую включил только 15 игроков, передает официальный сайт Премьер-лиги. Интересно, что у Олимпика заявлен лишь один номинальный форвард – Матар Дийе.

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Вратари: Бетим Халими, Владимир Крынский, Андрей Чекотун

Защитники: Роман Вантух, Дмитрий Гришко, Егор Клименчук, Игорь Снурницын

Полузащитники: Виталий Балашов, Тейшейра, Евгений Пасич, Геннадий Пасич, Сергей Политыло, Евгений Цымбалюк, Павел Ксенз

Нападающий: Матар Дийе.

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Напомним, что у Олимпика сменился тренер этим летом, "олимпийцев" возглавил экс-защитник Реала Жулио Сезар. Дончане начнут сезон 31 августа матчем против СК Днепр-1.