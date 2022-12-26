Украинский голкипер Максим Коваль заинтересовал польскую Легию, сообщает Meczyki.

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Варшавский клуб, который испытывает серьезные проблемы на последней линии, обратил внимание на нашего легионера. Контракт 29-летнего кипера с Аль-Фатехом истекает 30 июня 2022-го, однако в Легии рассчитывают, что он может быть сокращен на полгода. В таком случае Коваль мог бы присоединиться к чемпиону Польши бесплатно.

Кстати, после травмы 41-летнего Артура Боруца, который в следующем году планирует повесить перчатки на гвоздь, в рамке пробовали себя Цезарь Мишта и Кацпер Тобиаш, однако им обоим пока не хватает опыта.

В целом действующий чемпион Польши полностью провалил первую часть сезона – на зимнюю паузу Легия ушла предпоследней, набрав всего 15 очков. Дошло даже до того, что фанаты ворвались в автобус с командой и избили нескольких игроков.

Напомним, Коваль имеет опыт выступлений в Европе – в свое время он провел в аренде с Динамо один сезон в датском Оденсе и полгода в испанском Депортиво. За Аль-Фатех украинец выступает с июля 2019 года. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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