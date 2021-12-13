Полузащитник Игорь Харатин присоединился к Легии в один из самых плохих периодов за всю историю.

После минимального поражения от плоцкой Вислы (Харатин просидел в запасе) столичный клуб переживает настоящий апокалипсис, информирует Мeczyki. Легия свалилась на последнюю строчку Экстраклясы, и главный тренер Марек Голембевски немедленно подал в отставку. Он заменил Чеслава Михневича только 25 октября, но результаты действующего чемпиона не улучшились.

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Впрочем, это была не самая большая беда Легии в воскресенье. После поединка фанаты "вояков" преследовали автобус собственной команды и заставили его остановиться. Несколько человек ворвались в салон и начали бить игроков – по информации СМИ, больше всего досталось сидевшим впереди Эмрели, Лукиньясу и Рафе Лопесу. К счастью, полиция довольно быстро прибыла на место инцидента, заставив фанатов скрыться.

Напомним, Харатин только летом перебрался в Легию из венгерского Ференцвароша. В текущем сезоне ураинец провел 22 матча, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

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