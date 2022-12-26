1965 року київське Динамо зіграло перший у своїй історії єврокубковий поєдинок – у Колрейні, на стадіоні Шоуграундс. Упродовж десяти років уряд забороняв радянським клубам грати у турнірах під егідою УЄФА. УЄФА надсилав запрошення, але радянська федерація або не відповідала, а якщо відповідала, то краще б цього не робила.

Натомість провідні клуби, їхні тренери та футболісти хотіли грати із європейськими суперниками. Уболівальники теж чекали на ці протистояння. Тож, зрештою, вирішили зробити експеримент. Вибрали не Кубок чемпіонів, а Кубок володарів кубків.

1965 рік, фінал Кубка СРСР відбувся за два тижні до старту нового євросезону. Саме тому грати у розіграші Кубка кубків 65/66 випало переможцю Кубка СРСР-64 – київському Динамо.

Колрейн, для якого це теж був єврокубковий дебют, брав участь у турнірі завдяки перемозі у Кубку Північної Ірландії. "Це було справжнє божевілля, – каже Айван Маррей, правий хавбек тодішньої команди. – Це був перший великий трофей. Перший Кубок, який вони виграли".

Дмитро Джулай побував у Колрейні, щоб поспілкуватися із очевидцями та учасниками історичного матчу між північноірландським клубом та гостями із Києва, відтворити унікальну атмосферу і збагатити її рідкісними кадрами того поєдинку, який закінчився перемогою динамівців (6:1). Спікерами стали віце-президент Колрейна Хантер МакКелланд, правий захисник команди та її рекордсмен за кількістю зіграних матчів Джонні МакКьорді, екс-гравець молодіжки Фреді Монаган, а також згаданий вище Айван Маррей.

"Маслов кричав, щоб ми припинили забивати". Як київське Динамо дебютувало в єврокубках