Український голкіпер Максим Коваль зацікавив польську Легію, повідомляє Meczyki.

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Варшавський клуб, який має серйозні проблеми на останній лінії, звернув увагу на нашого легіонера. Контракт 29-річного кіпера з Аль-Фатехом спливає 30 червня 2022-го, однак в Легії розраховують, що він може бути скорочений на півроку. В такому випадку Коваль міг би приєднатися до чемпіона Польщі безкоштовно.

До слова, після травми 41-річного Артура Боруца, який наступного року планує повісити рукавички на цвях, в рамці пробували себе Цезар Мішта та Кацпер Тобіаш, однак їм обом поки що бракує досвіду.

Загалом чинний чемпіон Польщі повністю провалив першу частину сезону – на зимову паузу Легія пішла передостанньою, набравши лише 15 очок. Дійшло навіть до того, що фанати увірвалися в автобус з командою і побили кількох гравців.

Нагадаємо, Коваль має досвід виступів у Європі – свого часу він провів у оренді з Динамо один сезон в данському Оденсе і півроку в іспанському Депортіво. За Аль-Фатех українець виступає з липня 2019 року. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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