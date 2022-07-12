Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Карабах (Азербайджан) – Лех (Польша) – 5:1 (по сумме двух матчей – 5:2)

Голы: Кади, 14, 74, Озобич, 42, Медина, 56, Хусейнов, 76 – Вельде, 1

Лех после домашней победы над Карабахом поехал в Азербайджан с хорошими перспективами. Поляки открыли счет в дебюте встречи и увеличили свои шансы на следующий раунд еще больше. Однако дальше был провал. Карабах довольно быстро сравнял счет – Кади пробил без вариантов для Рудько.

В том голевом эпизоде ​​украинского голкипера Леха винить не стоит. В отличие от последующих. В конце первого тайма азербайджанцы удвоили преимущество, когда Рудько кинул ворота в попытках остановить соперника, но ошибся – Озобич после рикошета забил в пустую сетку.

Сразу после перерыва Карабах забил третий, а ужасы Рудько продолжились. Голкипер неудачно парировал удар со штрафного перед собой и позволил Медине добить мяч. Арбитры там проглядели километровый офсайд, но это никак не оправдывает Артура.

Георгий Цитаишвили начал матч в запасе Леха и вышел на последние 20 минут. Не успел грузин появиться на поле, как гости пропустили четвертый. Кади накрутил на фланге соперников и пробил между ног Рудько. Просто ужас. Лех даже не пытался играть во втором тайме. Карабах уничтожил соперника (12:0 по ударам).

Не один Рудько виноват, конечно. Более того, украинец в нескольких ситуациях откровенно спас Лех от гола, но его ошибки стали ключевыми. Когда азербайджанцы забивали пятый, к Артуру никаких претензий. Он остановил Шейдаева, но Хусейнов успел на добивание.

Лех покидает Лигу чемпионов, а Карабах проходит во второй раунд квалификации.

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