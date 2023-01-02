Артур Рудько не зміг зарекомендувати себе в Екстраклясі.

Голкіпер Металіста Артур Рудько, який на правах оренди виступає за Лех, може повернутись у харківську команду, повідомляє журналіст Interia Sport Себастьян Сташевський.

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30-річний екс-воротар Динамо, який переходив у польський клуб у статусі зірки, не виправдав сподівань, а його ляпи стали доленосними для команди (провал у кваліфікації Ліги чемпіонів і виліт з Кубка Польщі), що, в результаті, коштувало йому місця в основі.

За інформацією Сташевського, Лех близький до підписання голкіпера празької Спарти Домініка Голеца. Його хочуть орендувати до літа з правом викупу.

Нагадаємо, Рудько – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у 2009 році. Встиг пограти за Говерлу (в оренді) та грецький Пафос. Його контракт з Металістом чинний до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні провів за Лех лише 8 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 13 голів.

До слова, раніше повідомлялось, що Металіст покине одразу два голкіпери – Орест Костик перейде в СК Дніпро-1, а Олександр Рибка стане гравцем Львова.

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