Воротар Металіста Олександр Рибка найближчим часом стане гравцем Львова, повідомляє Спортивка.

СК Дніпро-1 хоче підсилитись гравцем Металіста, – ЗМІ

35-річний голкіпер замінить Олександра Ільющенкова, який нещодавно перейшов у Карпати.

Нагадаємо, чотириразовий чемпіон України виступав за низку клубів, серед яких були Шахтар та Динамо. Також воротар двічі з'являвся на полі у футболці національної команди.

У поточному сезоні провів за Металіст 6 матчів, в яких пропустив 10 голів (в 1 поєдинку відстояв на нуль). Його контракт з харків'янами чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією