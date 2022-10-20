Познанский Лех вылетел из Кубка Польши в стадии 1/16 от Шленска, а Артур Рудько стал одним из антигероев встречи.

Кубок Польши 2022/23, 1/16 финала

Лех – Шленск – 1:3

Голы: Соуса, 25 – Эспозито, 6, Ебоа, 78, 83

Удаление: Бейгер, 87 (Шлёнск)

Шленск уже на 6 минуте вышел вперед, но Соуса до перерыва выровнял положение. А вот во втором тайме Шленск вырвал победу. Ебоа забил победный гол после фейла Рудька, который не справился с дальним ударом и отбил мяч перед собой. Через 5 минут хавбек оформил дубль, не оставив Леху шансов на спасение.

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Кроме Рудька в стартовом составе Леха вышел Цитаишвили, которого заменили на 71 минуте. Интересно, что вчера со своей командой вылетел и Евгений Коноплянка – его Краковия уступила Жешуву со счетом 3:4.

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