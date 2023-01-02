Голкипер Металлиста Орест Костик может перейти в СК Днепр-1, сообщает Спортивка.

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По информации источника, 23-летний вратарь отправится на турецкие сборы с командой Александра Кучера. Его контракт с Металлистом действует до 30 июня 2024 года.

Напомним, Костик – воспитанник львовских Карпат. Выступал за Верес, Ниву Т, Львов и литовскую Ионаву. В УПЛ дебютировал в составе "горожан" 3 октября 2020 года в поединке 5-го тура против Руха. В Металлист перебрался летом 2022-го и провел за харьковчан 10 матчей, в которых пропустил 13 голов (еще 2 поединка отстоял на ноль). Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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