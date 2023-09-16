Форвард Ноттингем Форест Деннис Бонавентуре продолжит карьеру в Истанбул Башакшехир, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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25-летний нигериец будет выступать за представителя Суперлиги на правах аренды до 30 июня 2024 года. В новой команде он будет играть под номером 99.

Напомним, Бонавертуре в 18-летнем возрасте перешел в Зарю свободным агентом, за которую в сезоне 2016/17 в 26 матчах забил 6 голов. Успешная игра легионера позволила луганчанам заработать 1,4 млн евро, продав нападающего в Брюгге. Далее были выступления за Кельн и Уотфорд.

В августе 2022 года Деннис присоединился к Ноттингем Форест, но не сумел себя там проявить (в 25 матчах 2 гола и 3 ассиста). Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.

К слову, кроме Истанбул Башакшехир нигерийца в своем составе хотели видеть также Адана Демирспор и московский ЦСКА.

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