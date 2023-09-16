Форвард Ноттінгем Форест Денніс Бонавентуре продовжить кар'єру в Істанбул Башакшехір, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

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25-річний нігерієць виступатиме за представника Суперліги на правах оренди до 30 червня 2024 року. У новій команді він гратиме під номером 99.

Нагадаємо, Бонавертуре у 18-річному віці перейшов у Зорю вільним агентом, за яку у сезоні 2016/17 у 26 матчах забив 6 голів. Успішна гра легіонера дозволила луганцям заробити 1,4 млн євро, продавши нападника в Брюгге. Далі були виступи за Кельн та Уотфорд.

У серпні 2022 року Денніс приєднався до Ноттінгем Форест, але не зумів себе там проявити (у 25 матчах 2 голи і 3 асисти). Transfermarkt оцінює його у 8 млн євро.

До слова, окрім Істанбул Башакшехір нігерійця у своєму складі хотіли бачити також Адана Демірспор та московський ЦСКА.

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