Для окупантов – без шансов: бывший нападающий Зари отказался ехать на Россию
Нигерийский нападающий Деннис Бонавентуре предпочитает продолжить карьеру в цивилизованном мире.
Переход в Ноттингем Форест оказался неуспешным. В прошлом сезоне Бонавентуре забил всего 2 гола и отдал 2 ассиста за 19 матчей АПЛ. Это совсем не те показатели, которых ждали от форварда за 15 миллионов евро.
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Неудивительно, что "лесники" хотят избавиться от Бонавентуре. По информации Фабрицио Романо, нигериец решил продолжить карьеру в Турции, где трансферное окно открыто до 15 сентября. Адана Демирспор и Истанбул Башакшехир сделали запросы по аренде и готовы полностью компенсировать зарплату игрока. Вскоре Деннис должен сделать окончательный выбор.
Пригласить Бонавентуре также хотел московский ЦСКА, но бывший форвард Зари даже не рассмотрел вариант с переездом на Россию.