Переход в Ноттингем Форест оказался неуспешным. В прошлом сезоне Бонавентуре забил всего 2 гола и отдал 2 ассиста за 19 матчей АПЛ. Это совсем не те показатели, которых ждали от форварда за 15 миллионов евро.

Россия снова погрязла во лжи: никто из легенд не приехал на "матч памяти" Цымбаларя – были Тимощук и экс-тренер Динамо

Неудивительно, что "лесники" хотят избавиться от Бонавентуре. По информации Фабрицио Романо, нигериец решил продолжить карьеру в Турции, где трансферное окно открыто до 15 сентября. Адана Демирспор и Истанбул Башакшехир сделали запросы по аренде и готовы полностью компенсировать зарплату игрока. Вскоре Деннис должен сделать окончательный выбор.

Пригласить Бонавентуре также хотел московский ЦСКА, но бывший форвард Зари даже не рассмотрел вариант с переездом на Россию.