"У Коли Ищенко родился сын. Утром были сборы, Саня Алиев надел очки, бейсболку. Было видно, что ночь удалась. Михайличенко его зовет и говорит: "Саша, а что с тобой такое?" Тот: "Саныч, та все нормально". И в этот момент он ему говорит: "Собирай вещи и езжай домой". Алиев сказал "хорошо", ни слова не сказал, взял сумку и ушел.

"Война затянула в депрессивное состояние, из которого еще не вышел": Бебех – о разнице между Милевским и Алиевым

Сидим в автобусе, уже в аэропорт ехать, а он взял сумку и уехал домой. И мы: Ищенко, Милевский, я, Рыбка начали "впрягаться за кента". Ищенко объяснил, что у него родился ребенок, и он выставился. И мы все поддержали, сказали, что сидели всей командой, он не сам был.

Михайличенко спрашивает: "Вы берете ответственность?" Мы сказали "да" и Михайличенко сказал его позвать. А Алиев потом еще сказал: "Саныч, вы еще в финале будете", – поделился Фомин в интервью Профутбол Digital.

Напомним, что на Евро-2006 молодежная сборная Украины добралась до финала, но проиграла Нидерландам (3:0).

Зінченку і Ко потрібно зруйнувати прокляття заради чемпіонства: 5 сезонів Арсенала, коли казка стала провалом