"В Колі Іщенка народився син. Вранці були збори, Саня Алієв надягнув окуляри, бейсболку. Було видно, що ніч вдалася. Михайличенко його кличе і каже: "Саша, а що з тобою таке?" Той: "Санич, та все нормально". І в цей момент він йому каже: "Збирай речі та їдь додому". Алієв сказав "добре", жодного слова не сказав, взяв сумку і пішов.

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Сидимо в автобусі, вже в аеропорт їхати, а він узяв сумку та поїхав додому. І ми: Іщенко, Мілевський, я, Рибка почали "впрягатися за кента". Іщенко пояснив, що в нього народилася дитина, і він виставився. І ми всі підтримали, сказали, що сиділи всією командою, він не сам був".

Михайличенко питає: "Ви берете відповідальність?" Ми сказали "так" і Михайличенко сказав його покликати. А Алієв потім ще сказав: "Санич, ви ще у фіналі будете", – поділився Фомін в інтерв'ю Профутбол Digital.

Нагадаємо, що на Євро-2006 молодіжна збірна України дісталась фіналу, але програла Нідерландам (3:0).

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