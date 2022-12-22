"Саня уже отошел от футбольной карьеры, ведь несколько лет находился в поиске себя. Когда началась война, он был полностью адаптирован к жизни после футбола, находился рядом с правильными людьми и понимал, что будет оборонять страну. Он сейчас находится в рядах Вооруженных сил Украины, работает.

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У Артема ситуация совсем другая, ведь он только отходил от завершения карьеры. Это очень трудный процесс, когда человек находится в поиске себя. Началась война и это еще больше его затянуло в депрессивное состояние, из которого он, как я вижу, еще не вышел. Милевского, по-моему, нужно попытаться как-то поддержать и интегрировать в жизнь.

Он еще на переходном этапе, на него влияет просто все: что прилетает из его родной страны, что родители не понимают, ведь находятся в другом информационном поле. К сожалению, он еще не адаптировался. Саша Алиев тоже первые годы находился в необъяснимом состоянии. Но у Саши есть дети, и, считаю, это мотивирует его что-то делать. Артем же пока сам, хоть и имел отношения. Это совсем другая история.

У Милевского очень велик YouTube-потенциал. В этой стране для него вся дверь открыта, но нужно что-то предложить. Но это он должен сам захотеть. Он считает, что все это не важно. Сейчас не хочет снимать контент для "хи-хи, ха-ха".

Я с ним разговаривал. На него сильно повлияла война, когда он увидел, как бомбят, как умирают люди. Он говорит: "Я не понимаю, зачем это все делается". Хочу, чтобы все поняли, что он очень глубоко проникся всеми событиями и ему не безразлично", – заявил Бебех в интервью Футбол 24, полную версию которого можно просмотреть по ссылке .