Уже бывший нападающий "оранжево-черных" Дентиньо вернулся на родину, где встретился со своим знаменитым соотечественником.

У Неймара уже несколько футболок Дентиньо / фото из открытых источников

На прошлой неделе 32-летний Дентиньо попрощался с Шахтером, цвета которого защищал с 2011-го. За это время нападающий сыграл в оранжево-черной футболке 197 матчей, в которых забил 29 голов и 16 раз ассистировал партнерам. С "горняками" бразилец выиграл 16 трофеев, а 8 ноября его контракт с клубом завершился.

Аплодисменты, слезы, футболка на память: как Шахтер попрощался с Дентиньо

Дентиньо уже покинул Украину и вернулся на родину, где встретился с Неймаром. Нападающий ПСЖ в последнее время находился в составе сборной Бразилии, но травмировался и пропустит матч с Аргентиной из-за травмы.

Правда, это не помешало ему встретиться с давним другом. Дентиньо в очередной раз подарил знаменитой десятке сборной Бразилии футболку Шахтера с 9-м номером и своей фамилией. Соответствующее фото экс-нападающий "горняков" выложил в Instagram.

Шахтер, Динамо, Верес, Мариуполь – "полярные" клубы УПЛ, они выделяются на фоне чемпионата, как немногие в Европе