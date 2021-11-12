Football Observatory проанализировала составы 473 команд из 31 европейского топ-дивизиона. Учитывались футболисты, которые находятся в первых командах по состоянию на октябрь 2021-го и сыграли хотя бы один матч за основу в течение трех лет.

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На основе собранных данных CIES выделил самые нетрадиционные клубы – сильно отличающиеся на фоне соперников по чемпионату.

Мариуполь больше всего в Европе выделяется молодостью состава. Средний возраст приазовской команды (21,29) на 4 пункта меньше среднего по УПЛ (25,36). Недалеко от "фарма" Шахтера отошёл "фарм" Динамо. Черноморец занимает 11 место рейтинга – 22,97 года.

На другом полюсе Верес, у которого средний возраст (28,63) на 3,27 пункта выше, чем показатель УПЛ. Это второе наибольшее расхождение в Европе после болгарского Пирина. Также достаточно возрастной состав в Премьер-лиге имеет Ингулец (27,5).

Динамо в топ-5 по проценту клубных воспитанников. Это следствие низкого показателя УПЛ – в среднем команды нашего чемпионата имеют менее 15% воспитанников (лидер – Норвегия, 29%, худшая – Турция, 8,5%). У Динамо доморощенные футболисты составляют почти половину первой команды.

Шахтер в топ-10 по проценту легионеров. Здесь также выделиться помогла УПЛ. У "горняков" иностранцы составляют больше половины главной команды, тогда как в среднем по УПЛ клубы имеют всего 19% легионеров. Это второй самый низкий показатель в Европе после Сербии (16%). Самый высокий на Кипре – 70% легионеров.

Шахтер выделился в еще одном рейтинге – занял второе место по стабильности состава после ЦСКА. Футболисты донецкой команды в среднем находятся в клубе 4,21 года, что гораздо больше, чем в среднем по УПЛ (2,24). Динамо тоже в десятке, задерживая футболистов на 3,45 года.

В Премьер-лиге есть еще один уникум – Минай. Если взять нынешний состав закарпатской команды, то получается, что футболисты находятся в клубе чуть больше года (1,17). Это один из самых низких показателей на континенте даже без коррекции относительно лиги.