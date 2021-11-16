Вже колишній нападник "помаранчево-чорних" Дентінью повернувся на батьківщину, де зустрівся зі своїм знаменитим співвітчизником.

Минулого тижня 32-річний Дентінью попрощався з Шахтарем, кольори якого захищав з 2011-го. За цей час нападник зіграв у помаранчево-чорній футболці 197 матчів, у яких забив 29 голів та 16 разів асистував партнерам. З "гірниками" бразилець виграв 16 трофеїв, а 8 листопада його контракт з клубом завершився.

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Дентінью вже залишив Україну і повернувся на батьківщину, де зустрівся з Неймаром. Нападник ПСЖ донедавна перебував у складі збірної Бразилії, але травмувався і пропустить матч з Аргентиною через травму.

Щоправда, це не завадило йому зустрітися з давнім другом. Дентінью вкотре подарував знаменитій десятці збірної Бразилії футболку Шахтаря з 9-м номером і своїм прізвищем. Відповідну світлину екс-нападник "гірників" виклав у Instagram.

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