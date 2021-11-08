Аплодисменты, слезы, футболка на память: как Шахтер попрощался с Дентиньо
Донецкий Шахтер поделился видео с раздевалки, на котором зафиксировано прощание "горняков" с полузащитником Дентиньо.
Эмоциональная запись с проводами бразильца появилась в официальном YouTube-канале клуба.
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Сначала вся команда поаплодировала расплакавшемуся Дентиньо. Затем к легионеру подошел Дарио Срна, обнял его и вручил памятную футболку с цифрой 197. Именно столько матчей в составе "горняков" провел атакующий хавбек. В заключение команда, тренерский штаб и персонал Шахтера сделали совместное с бразильцем фото на память.
Напомним, накануне Дентиньо подтвердил, что покидает Шахтер из-за завершения контракта. Последним матчем в составе "горняков" для него стал поединок 14-го тура УПЛ против Колоса.
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