Донецкий Шахтер поделился видео с раздевалки, на котором зафиксировано прощание "горняков" с полузащитником Дентиньо.

Эмоциональная запись с проводами бразильца появилась в официальном YouTube-канале клуба.

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Сначала вся команда поаплодировала расплакавшемуся Дентиньо. Затем к легионеру подошел Дарио Срна, обнял его и вручил памятную футболку с цифрой 197. Именно столько матчей в составе "горняков" провел атакующий хавбек. В заключение команда, тренерский штаб и персонал Шахтера сделали совместное с бразильцем фото на память.

Напомним, накануне Дентиньо подтвердил, что покидает Шахтер из-за завершения контракта. Последним матчем в составе "горняков" для него стал поединок 14-го тура УПЛ против Колоса.

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