Экс-форвард Шахтера официально нашел новый клуб
18:16 - Читати українською
Нападающий Густаво Бланко Лещук продолжит карьеру в испанском Эйбаре.
Эйбар на своем официальном сайте объявил о приходе Густаво Бланко Лещука на правах свободного агента.
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Контракт рассчитан на 2 года, последним его клубом был турецкий Антальяспор, с которым аргентинец расторг соглашение этим летом.
Напомним, Бланко Лещук успел поиграть за Карпаты в 2016 и 2017 годах, а также защищал цвета Шахтера с 2017 по 2019 годы.
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