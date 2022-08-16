Эйбар на своем официальном сайте объявил о приходе Густаво Бланко Лещука на правах свободного агента.

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Контракт рассчитан на 2 года, последним его клубом был турецкий Антальяспор, с которым аргентинец расторг соглашение этим летом.

Напомним, Бланко Лещук успел поиграть за Карпаты в 2016 и 2017 годах, а также защищал цвета Шахтера с 2017 по 2019 годы.

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